Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer - zwei Blutproben - zwei Strafverfahren

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, B 188

01.10.2023, 19.13 Uhr

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hinterm Hagen 01.10.2023, 23.30 Uhr

Die Polizei registrierte am Sonntagabend zwei Fahrzeugführer mit deutlichen Ausfallerscheinungen aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke.

Gegen 19.13 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Pkw Renault, der in Schlangenlinien auf der Dieselstraße in Richtung Reislingen unterwegs war. Durch ständige Standortmeldungen konnte die Polizei den Pkw einholen und auf der Bundesstraße 188 an der Einmündung zur L 24, Orteinfahrt Oebisfelde stoppen und dessen 37 Jahre alten Fahrzeugführer kontrollieren.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest.

Ein Atemalkoholtest ergab stattliche 2,0 Promille.

Dem 37-Jährigen wurde anschließend im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Gut drei Stunden später meldeten Zeugen eine alkoholisierte Fahrzeugführerin in der Straße Hinterm Hagen. Die Frau war den Zeugen aufgefallen, weil sie auf ihrem Fahrzeug stand und mit Inlinern auf ihr Vehikel einschlug.

Die Polizei war Minuten später vor Ort und traf auf die Zeugen, die 33 Jahre alte Fahrzeugführerin und einen beschädigten VW Polo.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der 33-Jährigen sowie starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei der Fahrzeugführerin fest.

Diese räumte ein, mit dem VW Polo gefahren zu sein. Als dieser wegen einer Panne plötzlich stehen blieb, war sie wütend geworden und hat ihre Wut an dem Fahrzeug ausgelassen.

Einen Atemalkoholtest lehnte die 33-Jährige ab, weswegen die Polizei sie gleich mit zur Blutprobe in Wolfsburger Klinikum nahm. Auch sie wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell