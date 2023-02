Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 33-Jähriger bietet Bundespolizisten gestohlenes Handy an

Essen (ots)

Heute Morgen (22. Februar) sprach im Hauptbahnhof Essen ein junger Mann einen Bundespolizisten an und bot ihm ein original verpacktes Handy zum Kauf an. Der Beamte wurde stutzig und ermittelte.

Gegen 10 Uhr bestreiften uniformierte Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof, als einer der Polizisten von einem 33-Jährigen angesprochen wurde. Der polnische Staatsbürger bot dem Bundespolizisten ein neuwertiges und noch verpacktes Handy zum Kauf an. Die Einsatzkräfte wurden misstrauisch. Da der junge Mann in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, begannen die Beamten zu ermitteln. Dabei stellten sie fest, dass zwei Tage zuvor, in einem Geschäft im Hauptbahnhof ein solches Handy entwendet worden war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem gestohlenen Handy um das angebotene Mobiltelefon handelte.

Die Beamten stellten das Telefon sicher und leiteten gegen den polizeilich bekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell