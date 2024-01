Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Drei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Nauheim (ots)

Gleich dreimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (13.01.) in Nauheim zu. Hierbei gerieten im Laufe des Tages Wohnhäuser in der Schwanenstraße, in der "Nachtweide" und in der Kranichstraße ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch Fenster in die Räumlichkeiten ein und versuchten es in einem Fall durch die Terrassentür. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Bei der Tat in der "Nachtweide" wurde die Unbekannten gegen 18.00 Uhr offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört und suchten sofort das Weite, ohne Beute zu machen. Der von den ungebetenen Besuchern angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell