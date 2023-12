Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: POL-NOM: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Buchtstraße / Friedhof

Montag 25.12.2023, 10:10 - 10:30 Uhr

Kalefeld (thi) - Pkw-Scheibe eingeschlagen.

Am Montag kam es zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem grauen Volkswagen Golf Sportsvan, welcher am Friedhof in Kalefeld (Buchtstraße) geparkt war. Bislang unbekannte Täterschaft schlägt mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Scheibe des Pkw ein. Anschließend wurden aus diesem zwei Einkaufstaschen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 15 Euro. Weiterhin entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Nach Vollendung der Tat entfernt sich die Täterschaft in einem schwarzen SUV (Kennzeichen: WIZ oder WI) in Richtung Kalefeld Ortskern. Anwohnerinnen und Anwohner, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zum genauen Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382 - 95390 mit dem PK Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

