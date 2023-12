Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rettungskräfte behindert, Platzverweis nicht nachgekommen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, den 22.12.2023; 23:39 Uhr - 00:30 Uhr

Am Freitag, den 22.12.2023, kam es in der Tiedexer Straße, kurz vor Mitternacht, zu einem Rettungseinsatz. Hierbei wurden die eingesetzten Rettungssanitäter von einem 22jährigen Mann aus Berlin behindert sodass diese die Polizei zur Hilfe riefen. Dem stark alkoholisierten Mann wurde zunächst ein Platzverweis erteilt, welchem er aber nicht nachkam. Zur Verhinderung weiterer Behinderungen und Pöbeleien wurde der Mann daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten die Beamten dann noch eine kleine Menge Betäubungsmittel auffinden. Gegen den Mann wurden seitens der Polizei diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell