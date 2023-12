Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Vogelbeck (Kr.) 17.12.2023 - 22.12.2023

Ein 54jähriger Vogelbecker erstattete Strafanzeige bei der Polizei gegen eine 49jährige Northeimerin, mit der er in einer partnerschaftlichen Beziehung, mit getrennten Wohnungen, steht. Diese habe nach seinen Angaben, in seiner Wohnung, 300,- Euro aus seinem Geldversteck genommen, ohne ihn darüber zu informieren und habe einen seit mehreren Tagen auf dem Wohnzimmertisch befindlichen Brief, der an ihn adressiert gewesen sei, geöffnet. Die Polizei Einbeck leitete gegen die Frau zwei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell