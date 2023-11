Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisiert Unfall verursacht und aus dem Staub gemacht

Lahr (ots)

Die ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr lassen darauf schließen, dass ein 33-Jähriger am Sonntag unter Alkoholeinfluss die Reichenbacher Hauptstraße von Reichenbach kommend in Richtung Lahr befuhr. Gegen 1 Uhr wurde von einer Zeugin beobachtet, wie der Autofahrer mit dem Spiegel eines geparkten Autos kollidierte und sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub machte. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 33-Jährigen kurze Zeit später kontrollieren und passende Schäden an seinem Wagen entdecken. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp unter einem Promille zutage. Nach der Auswertung einer anschließend erhobenen Blutprobe erwarten den Autofahrer nun die strafrechtlichen Konsequenzen seines Handelns. /ma

