Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Unfall mit Folgen

Seelbach (ots)

Ein Unfall am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Reichenbach und Seelbach hat für einen 20-jährigen Rollerfahrer ein juristisches Nachspiel. Der Heranwachsende war nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz nach 15 Uhr alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei leichte Blessuren zugezogen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des 20-Jährigen stellten die Ermittler aus Lahr fest, dass er unter dem Einfluss von fast einem halben Promille am Lenker seines Zweirades gesessen haben dürfte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhält nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell