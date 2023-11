POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Am Montag (13.11.) wurde um 09:30 Uhr in der Zuckerstraße vor einem Drogeriemarkt ein Trickdiebstahl begangen. Nach ersten Erkenntnissen agierten zwei unbekannte Täter gemeinsam. Während ein Dieb das 42-jährige Opfer ablenkte, rempelte der zweite Täter den Geschädigten an und stahl hierbei die Geldbörse mit rund 60 Euro Inhalt und persönlichen ...

