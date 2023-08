Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Baiersbronn (ots)

Am frühen Montagmorgen ist ein Zigarettenautomat im Ortsteil Klosterreichenbach aufgebrochen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein oder mehrere noch unbekannte Täter am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten, welcher in der Straße Grundwaldweg aufgestellt ist, gewaltsam aufgebrochen. Ob Tabakwaren und Geld entwendet werden konnten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Polizeiposten in Baiersbronn hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden.

