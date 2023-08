Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Frau wird an Fußgängerampel von Mann belästigt, Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Belästigt und eventuell unsittlich berührt worden ist am Montagvormittag eine Frau beim Überqueren einer Fußgängerampel.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte die Frau gegen 10:30 Uhr die Fußgängerampel an der Loßburger Straße und der Martin-Luther-Straße als ihr ein Mann entgegenkam. Dieser hatte offenbar seine Hände auf Höhe der Brüste der Frau und gestikulierte in unsittlicher Weise. Ob es in der Folge auch zu einer Berührung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

