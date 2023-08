POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Betrunken mit dem Auto unterwegs; Führerschein weg

Glatten (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Bargeld aus einem Vereinsheim entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Freitag, 25.08.2023, 23:30 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 9:54 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Riedstraße im Ortsteil Böffingen ein. In der Folge entwendeten sie Bargeld in Höhe von circa 300 ...

mehr