POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Einbrecher suchen Vereinsheim auf

Glatten (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Bargeld aus einem Vereinsheim entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Freitag, 25.08.2023, 23:30 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 9:54 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Riedstraße im Ortsteil Böffingen ein. In der Folge entwendeten sie Bargeld in Höhe von circa 300 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

