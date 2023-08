Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Unfallfahrt

Neulingen (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein kaputtes Verkehrsschild sind das Ergebnis einer Fahrt unter Alkoholeinfluss, die sich am frühen Samstagmorgen ereignet hat.

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie am Samstag gegen 06:25 Uhr die Fahrerin eines Kia die Fasanenstraße in Richtung Bauschlotter Straße befuhr. Dort kollidierte die Frau zunächst mit einem am Straßenrand geparkten Toyota sowie einem Verkehrsschild. Trotz des Unfalles setzte die Fahrzeuglenkerin ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Göbrichen fort. Auf Höhe des Habichtweges stieß die Frau erneut mit einem geparkten Auto, einem BMW, zusammen und fuhr abermals weiter. An der Kreuzung Bauschlotter Straße / Gartenstraße stieß die 19-Jährige schließlich noch mit einem am Straßenrand stehenden Audi zusammen. Eine zwischenzeitlich verständigte und eilig anfahrende Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte die Frau sodann antreffen. Die Beamten stellten Anzeichen einer Alkoholisierung bei der 19-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Die Frau musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein der Frau behielten die Beamten noch vor Ort ein. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

