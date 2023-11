Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Achtung Trickdiebe

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Am Montag (13.11.) wurde um 09:30 Uhr in der Zuckerstraße vor einem Drogeriemarkt ein Trickdiebstahl begangen. Nach ersten Erkenntnissen agierten zwei unbekannte Täter gemeinsam. Während ein Dieb das 42-jährige Opfer ablenkte, rempelte der zweite Täter den Geschädigten an und stahl hierbei die Geldbörse mit rund 60 Euro Inhalt und persönlichen Dokumenten. Die beiden Kriminellen flohen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen und nah am Körper zu verwahren. Gerade in größeren Menschenmengen und im Gedränge sollte man in besonderem Maß auf seine Wertgegenstände achten.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden durch das Kommissariat 21/22 in Darmstadt geführt. Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

