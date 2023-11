POL-OG: Gaggenau - Trunkenheitsfahrt

Oppenau (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L92. Ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von Freudenstadt kommend in Richtung Oppenau, als er offenbar aufgrund des Schnees zum Rutschen kam. In der Folge soll der Hyundai-Lenker in einer Rechtskurve auf einen Lkw aufgefahren und mit diesem kollidiert sein. Der 49-jährige Fahrer des Lkws wurde hierbei leicht verletzt. Es ...

