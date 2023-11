POL-OG: Muggensturm - Kollision

Lahr (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Kirchstraße. Einem bislang unbekanntem Täter gelang es sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen, indem er die Eingangstür aufhebelte. In der Folge entwendete der Unbekannte mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Polizei bittet um die ...

