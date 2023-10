Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 24.08.2023 gegen 12:50 Uhr wurde eine 8-Jährige in Erfurt von zwei Teenagern auf dem Heimweg angegriffen. Auf Höhe der Feuerwehr in der Wilhelm-Wolff-Straße hatte einer der beiden nach dem Mädchen getreten, sodass dieses leicht verletzt wurde. Der Angreifer war ca. 16 bis 17 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke sowie ein schwarzes Basecap. Er war mit einem schwarz/weißen E-Bike unterwegs. Der andere Jugendliche war in etwa vom gleichen Alter und trug ein schwarzes T-Shirt und weiße Sportschuhe der Marke Nike. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und sprach nur gebrochen deutsch. Kurz vor dem Angriff hatte das Mädchen eine Frau um Hilfe beim Überqueren der Straße gebeten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben machen können. Möglicherweise hat auch die Frau, die dem Mädchen über die Straße geholfen hat, etwas gesehen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0221565 entgegen. (SE)

