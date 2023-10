LPI-EF: In Garten eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag trieben Diebe in Kölleda ihr Unwesen. Mit Gewalt waren sie in eine ansässige Bäckerei und Fleischerei eingedrungen. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Dabei verursachten die Unbekannten Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Täter erbeuteten einen Tresor, Bargeld sowie Wurstwaren im Wert von über 2.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und ermittelt wegen des besonders ...

