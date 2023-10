LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad entdeckt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Andisleben schlugen Diebe in einer Kleingartenanlage zu. Hierbei hatten sie es auf den Garten einer 60 Jahren Frau abgesehen. Am Dienstagvormittag wurde festgestellt, dass eine Schuppentür auf dem Grundstück aufgebrochen war. Neben mehreren Sonnenschirmen und Campingzubehör hatten die Täter aus dem Gartenhäuschen auch einen Rasenmäher gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 600 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

