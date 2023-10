Polizei Hagen

POL-HA: Suzuki-Fahrer touchiert geöffnete Autotür

Hagen-Haspe (ots)

Dienstag (10.10.) um 16.40 Uhr fuhr ein Autofahrer in der Straße Am Karweg gegen eine geöffnete Autotür, ein Hagener zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 75-Jähriger mit seinem Suzuki in Fahrtrichtung Dickenbruchstraße unterwegs, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Der Senior gab an, dass die Sonne tief stand und er so nicht viel sehen konnte. Er habe nach rechts ausweichen wollen und kam mit seiner Fahrzeugseite gegen die geöffnete Tür eines Mercedes. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 53-Jähriger hinter der Tür, die anschließend gegen ihn gedrückt wurde. Der Mann kam daraufhin zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hagener hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro. (arn)

