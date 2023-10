POL-HA: Sicherheitsmann überrascht Einbrecher - Diensthund durchsucht Gebäude

Hagen-Boele (ots) - Eine Ladendiebin versuchte Montagabend (09.10.) Ware in einem Supermarkt zu entwenden, indem sie diese in ihrem BH versteckte. Um 19.30 Uhr hielt sich die 18-Jährige in der Freiligrathstraße in der Kosmetikabteilung auf. Sie nahm diverse Lippenstifte sowie Wimperntusche an sich und entfernte in einer anderen Abteilung die Sicherungen der Artikel. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie die Frau die ...

