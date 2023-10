POL-HA: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Identität des Gesuchten steht fest

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein 47-jähriger Autofahrer missachtete am Montagabend (09.10.2023) in Wehringhausen eine rote Ampel und war unter Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein unterwegs. Bei einer Streifenfahrt durch die Grünstraße wurden Polizeibeamten, gegen 19.30 Uhr, auf den grauen Mercedes des 47-Jährigen aufmerksam. Dieser fuhr in Richtung der ...

