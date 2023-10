Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer missachtet unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein eine rote Ampel

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer missachtete am Montagabend (09.10.2023) in Wehringhausen eine rote Ampel und war unter Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein unterwegs. Bei einer Streifenfahrt durch die Grünstraße wurden Polizeibeamten, gegen 19.30 Uhr, auf den grauen Mercedes des 47-Jährigen aufmerksam. Dieser fuhr in Richtung der Buscheystraße und missachtete eine Rotlicht zeigende Ampel. Der Mann aus Velbert parkte sein Auto vor einem Mehrfamilienhaus in der Buscheystraße und ging schnellen Schrittes weg. Die Polizisten sprachen ihn an und konfrontierten ihn mit ihren Beobachtungen. Dabei fielen ihnen sofort die geröteten Bindehäute des 47-Jährigen auf. Als sie ihn nach seinem Führerschein fragten, gab er zu, keinen zu besitzen. Zudem schlug ein Drogentest auf Cannabis an. Als die Beamten anschließend noch den Mercedes überprüften, konnten sie ermitteln, dass für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell