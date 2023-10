Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am späten Nachmittag des 16.03.2023 bestahlen zwei Täter einen 14-jährigen Jugendlichen in einem Bus in der Innenstadt und schlugen ihm in das Gesicht. Der 14-Jährige saß, gegen 18.00 Uhr, im Bus der Linie 510 in Fahrtrichtung Dahl. Während der Fahrt setzten sich die zwei Personen zu ihm und durchsuchten sein Portemonnaie nach Geld. Nachdem sie dabei keinen Erfolg hatten, nahm einer der beiden Täter zwei Gutscheine aus einer Tasche des 14-Jährigen an sich und schlug dem Jugendlichen anschließend ins Gesicht. Die Personalien dieses Täters wurden bereits ermittelt. Der zweite Täter ist bislang unbekannt. Er wurde innerhalb des Busses von der Videoüberwachungsanlage gefilmt. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung dieser Bilder vor. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell