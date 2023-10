Polizei Hagen

POL-HA: 23-jähriger Randalierer in der Innenstadt in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (03.10.2023) beobachtete ein Streifenteam einen 23-jährigen Mann dabei, wie er an einer außer Betrieb gesetzten Telefonzelle am Friedrich-Ebert-Platz mit dem Telefonhörer hantierte. Eine Sachbeschädigung an der Telefonzelle konnte nicht festgestellt werden. Der Person wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie zunächst auch nachkam. Wenig trafen die Beamten den Mann erneut hantierend an der Telefonzelle an. Nach Angaben dort anwesender Zeugen soll er auch Passanten angepöbelt haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Um mögliche Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zu verhindern und den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Polizeibeamten den 23-Jährigen in Gewahrsam. (lei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell