POL-HA: 71-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall in der Innenstadt schwer

Hagen-Mitte (ots)

Eine 71-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich am Montagnachmittag (02.10.2023) bei einem Alleinunfall in der Innenstadt schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Die Hagenerin war, gegen 14.40 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Körnerstraße in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte die 71-Jährige sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. (sen)

