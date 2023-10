Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 02.10.2023, gegen 23:02 Uhr, kam es in der Zollstraße in Hagen zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit drei beteiligten Fahrzeugführern, in deren Verlauf zwei Pkw miteinander kollidierten. Einer Streifenwagenbesatzung war zuvor aufgefallen, wie sich ein 22jähriger aus Witten mit seinem BMW, ein 19jähriger Hagener mit seinem Ford und ein 18jähriger Hagener mit seinem Fiat ein Beschleunigungsrennen lieferten. Als der 22jährige und der 19jährige rückwärts zur Ausgangsposition zurückfuhren, kollidierten sie miteinander. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10000EUR. Die Führerscheine aller drei am Rennen beteiligten Fahrzeugführer wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

