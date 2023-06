Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handys gestohlen

Mühlhausen (ots)

Eine noch unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen erbeutete ein bislang unbekannter Täter am frühen Morgen in Mühlhausen. Er hatte kurz vor 4 Uhr die Scheibe des Vodafoneshops am Steinweg eingeschlagen und war so in das Geschäft gelangt. Trotz Alarmauslösung und noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der dunkel gekleidete Täter, vermutlich zu Fuß, in Richtung Borngasse. Er hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

