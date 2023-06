Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Drei junge Männer aus Bayern, im Alter von 18 und 21 Jahren, verunglückten am Dienstagabend auf der Panoramastraße mit ihrem Auto. Sie befuhren die Straße von Bad Frankenhausen in Richtung Esperstedt, als ihr Opel in einer Rechtskurve zunächst in den Gegenverkehr geriet. Der 18-jährige Fahrer lenkte offensichtlich gegen, wodurch sich das Auto mehrfach überschlug, ehe es zum Stillstand kam. Die jungen Leute mussten verletzt aus dem Auto geborgen werden und kamen in umliegende Krankenhäuser. Das beschädigte Auto sicherte ein Abschleppdienst. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Alle drei jungen Männer verletzten sich glücklicherweise nicht ernsthaft. Bis ca. 20 Uhr kam es auf der Panoramstraße zu Behinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell