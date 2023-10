Polizei Hagen

POL-HA: 27-jähriger Ladendieb versteckt Rauschgift in seinen Schuhen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (02.10.2023) in der Innenstadt einen 27-jährigen Ladendieb vorläufig fest. Ein Mitarbeiter des Supermarktes am Graf-von-Galen-Ring beobachtete den 27-Jährigen, gegen 16.30 Uhr, über die Videoanlage des Geschäftes. Dabei fiel ihm auf, dass der Mann mehrere Getränkedosen in einem Beutel verstaute und anschließend die Kasse passierte, ohne für die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter führte den Ladendieb in sein Büro und alarmierte die Polizei. Bei einer Durchsuchung nach weiterem Diebesgut fanden die Beamten in den Schuhen des Mannes ein Druckverschlusstütchen, in dem sich augenscheinlich Heroin befand. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizisten den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

