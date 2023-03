Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Technische Mängel

Am Montag zog die Polizei einen Kleinlaster auf der A8 aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr stoppte die Polizei den Mercedes Kleinlaster an der Rastanlage Gruibingen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten schnell mehrere gravierende Mängel. In der Windschutzscheibe fanden sich mehrere Risse. Weitere Mängel ergaben sich an der Fahrzeugbeleuchtung. Dem 41-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun um den Abtransport und die Instandsetzung seines Fahrzeuges kümmern. Weiterhin kommt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg auf ihn zu.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

+++++++ 0396172 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell