Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorrad in der Ochsenmattstraße angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde eine geparkte weiße Honda von einem anderen Fahrzeug angefahren. Die Honda stand in der Ochsenmattstraße, am rechten Fahrbahnrand, vor einem Fitness-Studio. Die Honda wurde im vorderen Bereich beschädigt. Nach Sachlage fuhr ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die Honda. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. An der Honda konnten rote Farbantragungen festgestellt werden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

