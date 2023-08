Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt (11.08.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall am Freitagabend auf der B34/K6101 schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann fuhr gegen 19.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Radolfzeller Straße in Richtung Meersburger Straße. Auf Höhe eines Campingplatzes bremste der 45-Jährige verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Eine hinter dem VW fahrende 18 Jahre junge Frau, die auch mit einem VW Golf unterwegs war, hielt daraufhin ebenfalls an. Ein 27-jähriger Biker mit einer Harley-Davidson erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Wagens der 18-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Motorrad in den Graben. Der 27-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Zweirad und den Golf der jungen Frau. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

