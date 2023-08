Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Verkehrsunfall mit vier Verletzten jungen Menschen

Eigeltingen/ Honstetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnacht, 12.08.2023, gg. 23:10 Uhr, auf der K6177, "Wasserburger Tal", zwischen Honstetten und Bittelbrunn. Die 18-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Pkw Peugeot 206 von Honstetten in Fahrtrichtung Bittelbrunn. In einer scharfen abschüssigen Linkskurve kam die Pkw-Lenkerin aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie einige Meter auf einer Wiese zurück legte kollidierte sie schließlich mit einem dort befindlichen Holzstapel mit massiven Baumstämmen. Hier wurde der Pkw abgewiesen und kam schlussendlich im Grün zum Stehen. Die 18-jährige Fahrerin, als auch ihre drei weiteren Mitfahrerinnen (17 und 19 Jahre) wurden allesamt verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in verschiedene Kliniken verbracht werden. An dem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

