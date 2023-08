Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heimsheim: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend befuhr der 18-jährige Lenker eines grünen Audi A4 auf der Landstraße 1180 von Perouse kommend in Richtung Friolzheim. Hier kam ihm ein Rennradfahrer entgegen, der aus bislang ungeklärten Gründen eine Kunststoff-Trinkflasche gezielt auf die Frontscheibe des Audi warf. Die Frontscheibe wird hierdurch beschädigt, der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer werden durch Glassplitter im Gesicht und im Bereich des Oberkörpers getroffen und leicht verletzt. Der Audifahrer wendete sein Fahrzeug und fuhr dem Rennradfahrer hinterher, verlor diesen letztlich aber in Weissach-Flacht auf Höhe eines Supermarktes in der Weissacher Straße aus den Augen. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen ca. 30-jährigen Mann. Er fuhr auf einem schwarzen Rennrad und war mit einem rot-schwarzen Radtrikot, einer schwarzen kurzen Radhose, weißen Socken und weißen Radschuhen bekleidet. Er trug zudem einen weißen Helm. Das Polizeireiver Leonberg bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Radfahrer machen können, sich unter 07152 605 0 oder per Email unter leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

