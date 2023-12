FW-ROW: Drei Einsätze in einer Nacht - Hochwasser

Sittensen (ots) - Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend löste bei einem Kartoffelvertrieb in der Straße Westerböhmen in Sittensen die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehren Sittensen und Groß Meckelsen waren hier schnell zur Stelle. Nach Erkundung des betroffenen Rauchmelders konnte eine starke Rauchentwicklung in einem Serverraum festgestellt werden. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit Kohlendioxid Feuerlöscher in ...

mehr