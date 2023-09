Polizei Bielefeld

POL-BI: Christoph Ramsbrock heißt der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Polizeihauptkommissar Christoph Ramsbrock hat die Nachfolge von PHK Friedel Kessemeier übernommen und ist der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd. Sein Bereich ist Brackwede Nord.

Christoph Ramsbrock begann 1988 die Ausbildung bei der Polizei NRW in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach seiner dienstlichen Verwendung in einer Einsatzhundertschaft ging es in den Wach- und Wechseldienst in den rheinisch Bergischen Kreis, wo er auch als Kradfahrer Bensberg und Bergisch Gladbsch bestreifte.

1998 kehrte er nach OWL zurück und nahm seinen Dienst in der Polizeiwache Nord auf. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Bielefeld begann Christoph Ramsbrock 2000 in der Polizeiwache Süd und versah dort als Kradfahrer, Wachdienstführer und schließlich als Dienstgruppenleiter seinen Dienst.

Seit Mai 2023 ist Christoph Ramsbrock der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Süd. Der 56-Jährige, geborener Bielefelder, hat bereits zwei erwachsene Kinder und wohnt seit 2011 im Kreis Gütersloh. In seiner Freizeit hält er sich mit Wandern und Fahrradfahren fit, beschäftigt sich gerne mit seinem Hund und nutzt den Wohnwagen.

"Ich habe in über 20 Dienstjahren den Bielefelder Süden facettenreich und umfänglich kennengelernt. Die unterschiedlichsten Menschen und ihre Geschichten sind mir hier begegnet. Dem südlichen Stadtbereich fühle ich mich durch diese lange und interessante Zeit sehr verbunden. Daher freue ich mich, auch zukünftig in neuer Funktion den Menschen im Bielefelder Süden zu begegnen und als Ansprechpartner der Polizei zur Verfügung zu stehen."

