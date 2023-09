POL-BI: Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Senior

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten entdeckten am Montag, 11.09.2023, bei einem Mann verschiedene Betäubungsmittel. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 10:40 Uhr betraten Sicherheitsmitarbeiter eines Verkehrsunternehmens mit einem Mann, der ohne gültigen Fahrausweis mit der Stadtbahn gefahren war, die Stadtwache am Niederwall. Der Mann hatte sich geweigert, seine Personalien mitzuteilen. Auch gegenüber den Polizisten gab er keine Auskünfte, so ...

mehr