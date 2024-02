BPOLD-B: Großaufgriff von unerlaubt Eingereisten in Zelz

Berlin - Friedrichshain (ots) - Am Freitagmorgen konsumierte ein junges Paar in aller Öffentlichkeit Drogen in einer S-Bahn und griff einen Reisenden an, als dieser seinen Unmut darüber äußerte. Gegen 10 Uhr sollen eine Frau und ein Mann gemeinsam in einer S-Bahn der Linie 41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Berlin-Ostkreuz offen Drogen konsumiert haben. ...

