Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt wiedererkannte Diebe fest

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Sonntag zwei Männer fest, nachdem diese versucht haben einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn zu bestehlen.

Am Samstag gegen 4:45 Uhr bemerkten Zivilkräfte der Bundespolizei in einer S-Bahn der Linie 41 zwischen den Bahnhöfen Halensee und Westend, wie zwei Männer versuchten, einen schlafenden Reisenden zu bestehlen. Aufmerksame Fahrgäste sprachen die beiden mutmaßlichen Diebe an und forderten sie auf, ihre Handlung zu unterlassen. Daraufhin verließ das Duo den Zug, bevor die Einsatzkräfte es festnehmen konnten.

In der Nacht zum Sonntag erkannten die Beamtinnen und Beamten die zwei Männer dann am Bahnhof Westkreuz wieder und nahmen den 24-jährigen Ukrainer und seinen 28-jährigen moldauischen Begleiter vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen zurückliegender Diebstahlshandlungen und Körperverletzung brachten Einsatzkräfte den 24-jährigen Ukrainer in den Zentralen Polizeigewahrsam der Polizei Berlin. Gegen den 28-jährigen Moldauer ordnete ein Richter Untersuchungshaft an.

