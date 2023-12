Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231211.5 Heide: Junge Leute nach versuchtem Fahrzeugdiebstahl festgenommen

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag haben vier Personen sich in einem Auto in Heide unbefugt aufgehalten und versucht, es in Gang zu setzen. Eine Streife nahm das Quartett in Tatortnähe fest.

Gegen 0.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass sich eine Gruppe Jugendlicher unberechtigt in einem Fiat, der in der Österstraße stand, aufhalten sollte. Bei Eintreffen der Polizei entfernten sich die Verdächtigen in Richtung der Breslauer Straße, in der die Beamten die zwei 16-Jährigen und den 15- und 18-Jährigen schließlich auch antrafen. Wie sich bei Besichtigung des Fahrzeugs herausstellte, hatten die Beschuldigten offenbar versucht, den Wagen zu starten. Im Inneren rauchten sie zudem einen Joint. Etwas Cannabiskraut stellten die Beamten bei den Jugendlichen sicher. Sie werden sich wegen des versuchten Fahrzeugdiebstahls und unbefugten Gebrauchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

