Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231211.2 Itzehoe: Reifen an Auto zerstört

Itzehoe (ots)

In diesem Monat hat ein Unbekannter alle vier Reifen eines in Itzehoe geparkten Autos in zwei Etappen zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Vom 4. auf den 5. Dezember 2023 suchte eine Person einen in der Heinrich-Wessel-Straße abgestellten BMW auf. Sie zerstörte beide Reifen auf der Fahrerseite und richtete damit einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro an. Nur einige Tage später, vom 9. auf den 10. Dezember 2023, ereignete sich eine vergleichbare Tat, betroffen waren nun die Reifen der Beifahrerseite, Schadenshöhe ebenfalls 400 Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell