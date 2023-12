Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231208.5 Heide: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Roller unterwegs

Heide (ots)

Am Donnerstagnachmittag war ein Mann in Heide unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem E-Scooter unterwegs. Das Fahrzeug war zudem nicht versichert.

Gegen 14.20 Uhr kontrollierte ein Beamter in der Berliner Straße einen 33-jährigen Rollerfahrer, weil die erforderliche Versicherungsplakette sich nicht an dem Zweirad befand. Auf Nachfrage räumte der Dithmarscher ein, dass der E-Scooter nicht versichert sei. Zur Einsichtnahme in Ausweisdokumente, die der Kontrollierte nicht bei sich hatte, suchte der Polizist mit dem Mann gemeinsam seine Wohnanschrift auf. Hier nahm der Beamte deutlichen Cannabisgeruch wahr und stellt eine kleine Menge Betäubungsmittel sicher. Da der Betroffene einräumte, in den vorangegangenen Tagen Drogen zu sich genommen zu haben, musste er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Einen Drogenvortest konnte der 33-Jährige nicht leisten.

Im Ergebnis wird sich der Heider wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen und zudem wegen seiner Rauschfahrt.

Merle Neufeld

