POL-PPRP: Randalierer landet in polizeilichem Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (22.02.2024), zwischen 10:00 und 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinigstraße ein und entwendeten Schmuck und eine Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

