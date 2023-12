Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat auf Abwegen

Möhra (ots)

Am Freitagvormittag wurde auf einem Feldweg zwischen Möhra und Gumpelstadt ein aufgebrochener Zigarettenautomat gefunden. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass dessen eigentlicher Standtort in Möhra in der Lutherstraße an der dortigen Bushaltetelle ist. Dort wurde er von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern entwendet. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits Anfang der Woche in Oechsen. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen zu den Sachverhalten.

