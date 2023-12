LPI-SHL: Ungeklärter Fahrzeugaufbruch

Kannemann (ots) - In der Nacht vom 01.12. zum 02.12.2023 wurden durch Unbekannte mehrere Scheiben eines Schulgebäudes und der zugehörigen Sporthalle in der Zella-Mehliser Gewerbestraße beschädigt bzw. zerstört. Der oder die Täter begaben sich allerdings nicht in die jeweiligen Gebäude. Es entstand Sachschaden von ca. 10000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

mehr