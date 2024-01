Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Renault prallt gegen Blumenkübel - drei Personen leicht verletzt (06.01.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Konstanzer Straße haben am Samstagabend drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 19 Uhr war ein 80-Jähriger mit einem Renault Kangoo auf der Konstanzer Straße unterwegs. Im Bereich der Ortseinfahrt geriet er aufgrund eines entgegenkommenden, ihn auf regennasser Fahrbahn blendenden Autos zu weit nach rechts und touchierte dabei einen auf der Straße stehenden Betonblumenkübel. Bei dem Aufprall verletzten sich neben dem 80-jährigen Fahrer auch die 53 Jahre alte Beifahrerin und eine weitere Mitfahrerin im Alter von 24 Jahren. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten vorsorglich in eine Klinik. An dem Renault entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das verunfallte Auto.

