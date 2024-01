Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigungen am Gymnasium in der Sallancher Straße - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.12.2023, bis Sonntag, 07.01.2024, haben unbekannte Täter, vermutlich Jugendliche, mehrere Sachbeschädigungen am Gymnasium in der Sallancher Straße begangen. Unter anderem wurde eine an der Schule aufgestellte Statue beschädigt, eine Regenrinne an einer Überdachung herausgerissen sowie eine Mülltonne mit Farbe besprüht. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

