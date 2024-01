Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto in der Hauptstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits in der Zeit von Mittwochabend, 03.01., bis Freitagnachmittag, 05.01., hat ein unbekannter Täter absichtlich den Fahrzeuglack an einem VW Golf zerkratzt, der vor der Hauptstraße 43 am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Tat entstand an der linken Fahrzeugseite des Golfs Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell